Сегодня парламент Кыргызстана продолжит внеочередное заседание

Депутаты парламента Кыргызстана в воскресенье возобновят внеочередное заседание, в ходе которого обсудят складывающуюся на границе с Таджикистаном обстановку.

Депутаты парламента Кыргызстана возобновят внеочередное заседание, в ходе которого обсудят складывающуюся на границе с Таджикистаном обстановку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кыргызского высшего законодательного органа.

"Сегодня, 18 сентября, в 15:00 (13:00, бакинское время) продолжится внеочередное заседание Жогорку Кенеша (Верховного совета) Кыргызской Республики, которое пройдет в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов объявил о проведении внеочередного заседания 16 сентября в связи с обострением обстановки на киргизско-таджикской границе. Оно прошло в закрытом режиме, по итогам было принято решение объявить перерыв, чтобы не повторять процедуру созыва еще одного внеочередного заседания.