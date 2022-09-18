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Сегодня парламент Кыргызстана продолжит внеочередное заседание

Сегодня парламент Кыргызстана продолжит внеочередное заседание Депутаты парламента Кыргызстана в воскресенье возобновят внеочередное заседание, в ходе которого обсудят складывающуюся на границе с Таджикистаном обстановку.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 09:08
Сегодня парламент Кыргызстана продолжит внеочередное заседание

Депутаты парламента Кыргызстана возобновят внеочередное заседание, в ходе которого обсудят складывающуюся на границе с Таджикистаном обстановку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кыргызского высшего законодательного органа.

"Сегодня, 18 сентября, в 15:00 (13:00, бакинское время) продолжится внеочередное заседание Жогорку Кенеша (Верховного совета) Кыргызской Республики, которое пройдет в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов объявил о проведении внеочередного заседания 16 сентября в связи с обострением обстановки на киргизско-таджикской границе. Оно прошло в закрытом режиме, по итогам было принято решение объявить перерыв, чтобы не повторять процедуру созыва еще одного внеочередного заседания.

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