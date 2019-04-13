Парламент Кубы призвал освободить экс-президента Бразилии Лулу да Силву из тюрьмы

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы считает уголовный процесс против бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы политическим преследованием и призывает к его освобождению из заключения.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление распространила пресс-служба парламента страны.

"Лула является жертвой мести со стороны олигархии и империализма, которые стремятся уничтожить его политическое и моральное лидерство, способное привести к реальному процессу благоприятных перемен для неблагополучных слоев бразильского общества. Его заключение в тюрьму направлено на то, чтобы дискредитировать и ликвидировать социально-экономические достижения, достигнутые в ходе его президентства, и дискредитировать политические и народные силы, которые его поддерживают, - говорится в заявлении. - Депутаты призывают парламентариев американских стран и всего мира потребовать освобождения Лулы и выразить свою солидарность с справедливыми требованиями бразильского народа".