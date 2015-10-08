Парламент Косово забросали дымовыми гранатами

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Во время заседания парламента Косово неизвестные бросили в зал несколько гранат со слезоточивым газом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, двоих депутатов вывезли на "скорой", все здание экстренно эвакуировали.

По данным Reuters, шашку бросил представитель оппозиции, которая выступает против продвижения властями договоренностей, сигнализирующих о потеплении отношений с Белградом.

Ранее в Брюсселе состоялась встреча, на которой лидеры Косово и Сербии подписали соглашения о сотрудничестве и совместном вступлении в Евросоюз.

Напомним, что Косово - это частично признанная республика, которая граничит с Сербией. Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия.