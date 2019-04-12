Парламент КНДР переизбрал Ким Чен Ына главой Госсовета, сообщают СМИ

Верховное народное собрание КНДР (однопалатный парламент) на первой после недавних выборов сессии переизбрало лидера страны Ким Чен Ына председателем Госсовета, назначило нового премьера и пересмотрело конституцию.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Главой кабинета министров стал Ким Чжэ Рён вместо прежнего премьера Пак Пон Чжу.

Сессия парламента КНДР также утвердила председателем президиума Верховного народного собрания - церемониальным главой государства - Цой Рён Хэ вместо старейшего северокорейского политика Ким Ён Нама.