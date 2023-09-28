Парламент КНДР назначил новых министров и главу Центробанка

Несколько новых министров и новый глава Центрального банка КНДР были назначены в ходе 9-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва, также принято несколько законов, в том числе об ирригации и правах инвалидов.

Несколько новых министров и новый глава Центрального банка КНДР были назначены в ходе 9-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва, также принято несколько законов, в том числе об ирригации и правах инвалидов.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В повестку сессии было включено семь пунктов, один из которых - "организационный вопрос". Министром машиностроительной промышленности назначен Ан Гён Гын, министерство государственного контроля над строительством возглавил Ли Сун Чхоль. Чон Чхоль Су стал министром охраны земель и окружающей среды, Ким Гван Чжин - министром заготовок и продовольствия. Председателем Центрального банка стал Пэк Мин Гван.

Помимо организационного вопроса, в повестку были включены обсуждение конституционных поправок о ядерных силах, законопроекты об обеспечении прав инвалидов, ирригации и о служащих. Было принято постановление о переименовании космического управления и подведены итоги исполнения законов в финансовой сфере.