Парламент Китая утвердил руководителей государственных спецслужб

Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили глав Министерства общественной безопасности (МОБ) и Министерства государственной безопасности (МГБ) в составе Госсовета КНР.

Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили глав Министерства общественной безопасности (МОБ) и Министерства государственной безопасности (МГБ) в составе Госсовета КНР.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua , глава МОБ Ван Сяохун и министр госбезопасности Чэнь Исинь сохранили свои посты в новом кабинете.

Ван Сяохун родился в 1957 году в городе Фучжоу восточной китайской провинции Фуцзянь. С 1985 по 1987 год Ван Сяохун учился в Народном университете общественной безопасности в Пекине. С 1993 по 2013 год он занимал руководящие должности в сфере общественной безопасности в городах Фучжоу и Сямэнь в провинции Фуцзянь.

С 2013 по 2015 Ван Сяохун работал в правительстве провинции Хэнань в центральной части Китая. В 2015 году он возглавил департамент общественной безопасности Пекина. В 2016 году Ван Сяохун стал заместителем министра общественной безопасности. Он был назначен главой этого ведомства в июне 2022 года.

Чэнь Исинь родился в 1959 году в восточной провинции Чжэцзян. С 1978 по 1981 год учился на факультете физики в педагогическом училище города Лишуй. С 1984 по 2015 год занимал руководящие административные и партийные посты в провинции Чжэцзян. С 2016 по 2018 год работал секретарем парткома города Ухань и первым секретарем парткома уханьского гарнизона.

С 2018 года по настоящее время Чэнь Исинь работает начальником секретариата Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), которая курирует спецслужбы и правоохранительную сферу. В октябре 2022 года Чэнь Исинь был назначен министром государственной безопасности.