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Парламент Китая снял Цинь Гана с должности главы МИД

Парламент Китая снял Цинь Гана с должности главы МИД Парламент КНР снял Цинь Гана с должности главы МИД страны.
Другие страны
25 июля 2023 г. 15:20
Парламент Китая снял Цинь Гана с должности главы МИД

Парламент КНР снял Цинь Гана с должности главы МИД страны, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Сообщается, что новым министром назначен Ван И - глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро.

По его данным, такое решение было принято на четвертой сессии ПК ВСНП 14-го созыва, которая прошла в пекинском Доме народных собраний.

Ван И с марта 2013 года до декабря 2022-го занимал пост министра иностранных дел КНР. 30 декабря 2022 года на этом посту его сменил Цинь Ган, а Ван И с 1 января 2023 года возглавил канцелярию Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, став куратором китайской внешней политики.

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Версия на английском языке Chinese Foreign Minister Qin Gang removed from office

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