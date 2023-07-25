Парламент Китая снял Цинь Гана с должности главы МИД

Парламент КНР снял Цинь Гана с должности главы МИД страны.

Парламент КНР снял Цинь Гана с должности главы МИД страны, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Сообщается, что новым министром назначен Ван И - глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро.

По его данным, такое решение было принято на четвертой сессии ПК ВСНП 14-го созыва, которая прошла в пекинском Доме народных собраний.

Ван И с марта 2013 года до декабря 2022-го занимал пост министра иностранных дел КНР. 30 декабря 2022 года на этом посту его сменил Цинь Ган, а Ван И с 1 января 2023 года возглавил канцелярию Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, став куратором китайской внешней политики.