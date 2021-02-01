О нас
Report Georgia
Аудио новости

Парламент Кыргызыстана одобрил кандидатуру на пост премьера

Парламент Кыргызыстана одобрил кандидатуру на пост премьера Также одобрены проекты состава и структуры нового правительства
Другие страны
1 февраля 2021 г. 12:03
Парламент Кыргызыстана одобрил кандидатуру на пост премьера

Коалиция парламентского большинства Кыргызыстана одобрила кандидатуру Улугбека Марипова на пост премьер-министра страны. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

"Коалиция парламентского большинства сегодня одобрила предложение фракции партии "Республика - Ата Журт" о выдвижении Марипова кандидатом в премьер-министры", - заявила представитель пресс-службы.

По ее словам, коалиция также одобрила проекты состава и структуры нового правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
1 февраля 2021 г. 11:36
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
1 февраля 2021 г. 11:23
Открытие университетов может быть отложено
Открытие университетов может быть отложено
30 января 2021 г. 16:06
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
29 января 2021 г. 12:49
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
29 января 2021 г. 11:59
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
28 января 2021 г. 11:29
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
27 января 2021 г. 21:06
Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi