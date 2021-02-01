Парламент Кыргызыстана одобрил кандидатуру на пост премьера

Также одобрены проекты состава и структуры нового правительства

Коалиция парламентского большинства Кыргызыстана одобрила кандидатуру Улугбека Марипова на пост премьер-министра страны. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

"Коалиция парламентского большинства сегодня одобрила предложение фракции партии "Республика - Ата Журт" о выдвижении Марипова кандидатом в премьер-министры", - заявила представитель пресс-службы.

По ее словам, коалиция также одобрила проекты состава и структуры нового правительства.