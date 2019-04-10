​Парламент Казахстана увеличил расходы на социальные направления

Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана в среду рассмотрели и согласились с изменениями, внесёнными сенатом (верхней палатой) в проект поправок в республиканский бюджет на 2019 – 2021 годы с учетом увеличения расходов на социальные направления, как передает Report сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее данный законопроект был рассмотрен и одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента Казахстана и направлен в сенат (верхнюю палату) парламента страны, где депутаты внесли ряд изменений и вернули законопроект в нижнюю палату.

"Внесены поправки, направленные на исполнение поручения главы государства по переносу сроков повышения заработной платы отдельным категориям гражданских и государственных служащих с 1 июля на 1 июня текущего года. Всего предлагается увеличить затраты республиканского бюджета на 38 миллиардов тенге (более 102 миллионов долларов). Комитет по финансам и бюджету считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесёнными сенатом", - сообщил член комитета по финансам и бюджету Серик Кусаинов в ходе заседания палаты в среду.

Документ разработан на основе уточненных макроэкономических показателей на 2019 – 2023 годы, а также направлен на реализацию поручений первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В базовом сценарии цена на нефть сохранена на уровне 55 долларов за баррель в 2019 году. Реальный рост ВВП сохранен на уровне 3,8 %. Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в ранее запланированных пределах 4 – 6 %.