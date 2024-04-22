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Парламент Казахстана принял закон о запрете въезда иностранцам, причастным к экстремизму

Парламент Казахстана принял закон о запрете въезда иностранцам, причастным к экстремизму Депутаты нижней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании согласились с поправками верхней палаты к закону, касающемуся изменений в сфере миграции населения. Они предусматривают запрет на въезд иностранцам, причастным к экстремистской и террорис
Другие страны
22 апреля 2024 г. 18:30
Парламент Казахстана принял закон о запрете въезда иностранцам, причастным к экстремизму

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании согласились с поправками верхней палаты к закону, касающемуся изменений в сфере миграции населения. Они предусматривают запрет на въезд иностранцам, причастным к экстремистской и террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, предложенные изменения в законодательство также вводят ограничение на въезд в республику и приобретение гражданства страны иностранцами, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В целях предотвращения получения двойного гражданства вводится новое основание для утраты гражданства республики - в случае использования иностранного паспорта после приема в казахстанское гражданство. В действующем законодательстве предусмотрена регистрация утраты гражданства Казахстана только за приобретение гражданства иностранного государства.

После принятия парламентом закона о поправках в законодательство в сфере миграции населения он поступит на подпись президенту Казахстана.

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