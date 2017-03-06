Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана на совместном заседании приняли во втором и окончательном чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в конституцию, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Принятые поправки направлены на повышение роли парламента. Документ расширяет роль мажилиса при формировании правительства, а также усиливает контрольные полномочия парламента и палат за деятельностью кабинета министров.

В середине декабря 2016 года лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что специальная комиссия должна рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, но отметил, что "Казахстан есть и будет государством с президентской формой правления".