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    Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию

    Принятые поправки направлены на повышение роли парламента в стране

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана на совместном заседании приняли во втором и окончательном чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в конституцию, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Принятые поправки направлены на повышение роли парламента. Документ расширяет роль мажилиса при формировании правительства, а также усиливает контрольные полномочия парламента и палат за деятельностью кабинета министров.

    В середине декабря 2016 года лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что специальная комиссия должна рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, но отметил, что "Казахстан есть и будет государством с президентской формой правления". 

     

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