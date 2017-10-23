Парламент Каталонии рассмотрит ответные меры на действия Мадрида 26 октября

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Парламент Каталонии планирует 26 октября провести заседание, в ходе которого определит ответные меры на действия Мадрида, передает Report со ссылкой "Интерфакс".

Испанские СМИ пишут, что есть вероятность, что на этом заседании будет провозглашена "независимость Каталонии".

Напомним, что правительство Испании 21 октября приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония, согласно которой все руководство Каталонии может быть отстранено от власти. Полномочия в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.

Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат на сессии, которая запланирован на 27 октября.