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    Парламент Каталонии принял регулирующий порядок выхода из состава Испании закон

    За закон проголосовал 71 парламентарий© Foto "AP"

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Каталонии принял закон, который будет регулировать порядок выхода автономного сообщества из состава Испании.

    Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

    За закон проголосовал 71 парламентарий, против - 10. При этом воздержавшихся не было.

    Отмечается, что закон будет оспорен правительством Испании в конституционном суде, как и все предыдущие документы, принятые властями Каталонии касательно референдума о независимости.

    Ранее сообщалось, что Испания готовит к каталонскому парламенту судебные иски в связи с принятием закона о референдуме о независимости.

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