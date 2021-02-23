Парламент Канады признал действия Китая против уйгуров геноцидом

В настоящее время проводится геноцид против уйгуров и других тюрок-мусульман

Нижняя палата парламента Канады проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгурских мусульман как геноцид.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", за документ проголосовали 266 членов заксобрания, против не было отдано ни одного голоса.

"В настоящее время проводится геноцид против уйгуров и других тюрок-мусульман", - говорится в законопроекте, принятом парламентом Канады.

Депутаты призвали власти страны принять санкции в отношении ответственных за нарушение прав мусульманских меньшинств в Китае.

Ранее правительство Канады неоднократно привлекало внимание к нарушениям прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.