Парламент Камбоджи утвердил новое правительство во главе с премьером Хун Манетом

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента Камбоджи) утвердила новое правительство страны во главе с премьер-министром Хун Манетом.

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента Камбоджи) утвердила новое правительство страны во главе с премьер-министром Хун Манетом.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 22 августа новый кабмин во главе с премьером будет приведен к присяге в королевском дворце, после чего правительство будет считаться окончательно утвержденным.

Занимающий посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками Хун Манет - старший сын бывшего премьер-министра Хун Сена, который находился у власти 38 лет. Возглавляемая 71-летним Хун Сеном правящая Народная партия Камбоджи (НПК) получила более 82% голосов избирателей на прошедших 23 июля седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею.