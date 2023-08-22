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Парламент Камбоджи утвердил новое правительство во главе с премьером Хун Манетом

Парламент Камбоджи утвердил новое правительство во главе с премьером Хун Манетом Национальная ассамблея (нижняя палата парламента Камбоджи) утвердила новое правительство страны во главе с премьер-министром Хун Манетом.
Другие страны
22 августа 2023 г. 08:35
Парламент Камбоджи утвердил новое правительство во главе с премьером Хун Манетом

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента Камбоджи) утвердила новое правительство страны во главе с премьер-министром Хун Манетом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 22 августа новый кабмин во главе с премьером будет приведен к присяге в королевском дворце, после чего правительство будет считаться окончательно утвержденным.

Занимающий посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками Хун Манет - старший сын бывшего премьер-министра Хун Сена, который находился у власти 38 лет. Возглавляемая 71-летним Хун Сеном правящая Народная партия Камбоджи (НПК) получила более 82% голосов избирателей на прошедших 23 июля седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею.

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Версия на английском языке Cambodian parliament confirms Hun Manet as new PM
Версия на азербайджанском языке Kamboca parlamenti Baş nazir Hun Manetin başçılıq etdiyi yeni hökuməti təsdiqləyib

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