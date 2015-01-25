Парламент Йемена отложил заседание по отставке президента

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Парламент Йемена отложил проведение экстренного заседания, где должно обсуждаться заявление президента страны Абда Раббо Мансура Хади об отставке.

В четверг глава государства подал прошение об отставке председателю парламента страны из-за захвата шиитскими мятежниками из движения "Ансар Аллах" столицы Йемена. Сначала парламент отказался ее принять, но затем решил провести голосование по этому вопросу в воскресенье, напоминает Report со ссылкой на РИА Новости.

Парламент "решил отложить проведение экстренной встречи, назначенной на воскресенье…, на другой день, решение о дате будет принято позже, так как необходимо убедиться, что все члены (парламента) проинформированы об участии".

Ранее арабские СМИ сообщили, что йеменское правительство во главе с Халидом Махфузом Бахахом также подало прошение об отставке. Руководство страны решило покинуть посты на следующий день после того, как между главой государства и хуситами было достигнуто соглашение об их вхождении во власть.