Парламент Йемена не принял отставку президента Хади

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Парламент Йемена отклонил отставку президента страны Абд-Раббу Мансура Хади и соберется на экстренное заседание в пятницу.

Ранее источник в правительстве сообщил, что президент Хади принял решение уйти в отставку, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Незадолго до этого прошение об отставке правительства страны вручил Хади премьер-министр Халед Баха, который заявил, что не хочет быть втянутым в "неконструктивный политический лабиринт".

Это было воспринято как намек на противостояние между Хади и повстанцами-шиитами из движения "Аль-Хуси", выступающими за автономию.