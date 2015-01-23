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    Парламент Йемена не принял отставку президента Хади

    Парламент Йемена соберется на экстренное заседание в пятницу

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Парламент Йемена отклонил отставку президента страны Абд-Раббу Мансура Хади и соберется на экстренное заседание в пятницу.

    Ранее источник в правительстве сообщил, что президент Хади принял решение уйти в отставку, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Незадолго до этого прошение об отставке правительства страны вручил Хади премьер-министр Халед Баха, который заявил, что не хочет быть втянутым в "неконструктивный политический лабиринт".

    Это было воспринято как намек на противостояние между Хади и повстанцами-шиитами из движения "Аль-Хуси", выступающими за автономию.

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