Парламент Израиля узаконил поселения на землях палестинских арабов

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Израильский парламент большинством голосов принял во втором и третьем чтениях законопроект, легализующий строения, возведенные на землях палестинских арабов.

Как передает Report, об этом пишет The Jerusalem Post.

За законопроект проголосовали 60 депутатов Кнессета, против - 52. Один из инициаторов закона Бецалель Смотрич из партии «Байт Иегуди» назвал день голосования историческим.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию, запрещающую такое строительство.