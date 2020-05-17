​Парламент Израиля утвердил состав нового правительства

Большинство членов израильского Кнессета (однопалатный парламент) проголосовали за состав 35-го правительства Израиля. В поддержку нового состава кабмина Израиля проголосовали 73 члена парламента, 46 выступили против.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляцию голосования вел официальный телеканал израильского парламента.

Главой нового правительства до ротации будет Биньямин Нетаньяху, после чего его сменит лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, который до ротации будет в должности "сменного" премьер-министра, а также министра обороны. Ротация произойдет 17 ноября 2021 года.

Бени Ганц в своей речи отметил, что "самый большой политический кризис в истории Израиля закончился". "Пришло время закончить эпоху раскола и поляризации и начать эпоху единства и примирения", - добавил он.

В ходе голосования было решено, что новым спикером Кнессета будет Ярив Левин.