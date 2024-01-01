О нас

Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД

Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД Кнессет (парламент) Израиля утвердил назначение на пост министра иностранных дел Исраэля Каца, до этого возглавлявшего Минэнерго страны.
Другие страны
1 января 2024 г. 22:12
Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД

Кнессет (парламент) Израиля утвердил назначение на пост министра иностранных дел Исраэля Каца, до этого возглавлявшего Минэнерго страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel, отметив, что назначение вступает в силу немедленно.

Кац заменил на посту главы МИД Эли Коэна, который возглавит министерство энергетики в соответствии с решением кабмина, принятым 31 декабря 2023 года.

При этом правительство решило сохранить за Коэном место в военно-политическом кабинете с участием ключевых министров, на совещаниях которого обсуждаются важнейшие для страны решения, хотя пост министра энергетики не предполагает присутствия на его заседаниях.

Кацу 68 лет, он избирается в Кнессет по спискам партии "Ликуд" с 1998 года и в прошлом занимал различные министерские должности, в том числе возглавлял МИД Израиля с 2019 по 2020 год. Кац считается сторонником жесткой политики в отношении палестинцев и Ирана. Будучи министром сельского хозяйства, он выступал против плана одностороннего размежевания с сектором Газа в 2005 году, а на посту министра энергетики поддержал блокаду анклава с точки зрения снабжения водой и электроэнергией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Возобновлено движение поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт
Возобновлено движение поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт
25 декабря 2023 г. 23:07
Житель Товуза задержан за продажу пиротехники
Житель Товуза задержан за продажу пиротехники
26 декабря 2023 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi