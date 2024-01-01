Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД

Кнессет (парламент) Израиля утвердил назначение на пост министра иностранных дел Исраэля Каца, до этого возглавлявшего Минэнерго страны.

Кнессет (парламент) Израиля утвердил назначение на пост министра иностранных дел Исраэля Каца, до этого возглавлявшего Минэнерго страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel, отметив, что назначение вступает в силу немедленно.

Кац заменил на посту главы МИД Эли Коэна, который возглавит министерство энергетики в соответствии с решением кабмина, принятым 31 декабря 2023 года.

При этом правительство решило сохранить за Коэном место в военно-политическом кабинете с участием ключевых министров, на совещаниях которого обсуждаются важнейшие для страны решения, хотя пост министра энергетики не предполагает присутствия на его заседаниях.

Кацу 68 лет, он избирается в Кнессет по спискам партии "Ликуд" с 1998 года и в прошлом занимал различные министерские должности, в том числе возглавлял МИД Израиля с 2019 по 2020 год. Кац считается сторонником жесткой политики в отношении палестинцев и Ирана. Будучи министром сельского хозяйства, он выступал против плана одностороннего размежевания с сектором Газа в 2005 году, а на посту министра энергетики поддержал блокаду анклава с точки зрения снабжения водой и электроэнергией.