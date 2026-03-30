Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Парламент Израиля одобрил законопроект о смертной казни за терроризм

    Кнессет (парламент Израиля - ред.) одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов.

    Как передает Report, об этом сообщил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в соцсети X.

    "Свершилась история! Мы обещали - мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесен в свод законов Государства Израиль", - написал он.

    Гостелерадиокомпания Kan уточняет, что приводить приговор в исполнение планируется через повешение.

    Проект закона в решающем третьем чтении поддержали 62 депутата, против выступили 48. За него проголосовал в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Израильская оппозиция назвала этот закон противоречащим демократии и международному праву, объявив о намерении обжаловать его принятие в Верховном суде Израиля.

    İsraildə terrorçular artıq edam ediləcək

    Последние новости

    23:47

    МИД Ирана опроверг информацию о проведении переговоров с США

    В регионе
    23:45

    Пезешкиан: В Иране не будет сбоев в предоставлении услуг населению

    В регионе
    23:35

    Парламент Израиля одобрил законопроект о смертной казни за терроризм

    Другие страны
    23:27

    КСИР заявил о новой волне атак на базы США и Израиль

    В регионе
    23:14

    Завтра в Киеве состоится неформальное заседание Совета ЕС

    Другие страны
    22:56

    Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак на миротворцев в Ливане

    Другие страны
    22:47

    Байрамов и Арагчи обсудили текущую ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    22:36

    Иран планирует ввести пошлины на проход через Ормузский пролив

    В регионе
    22:30

    Вашингтон намерен покрыть расходы на операцию против Ирана за счет арабских стран

    Другие страны
    Лента новостей