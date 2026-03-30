Парламент Израиля одобрил законопроект о смертной казни за терроризм

Кнессет (парламент Израиля - ред.) одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов.

Как передает Report, об этом сообщил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в соцсети X.

"Свершилась история! Мы обещали - мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесен в свод законов Государства Израиль", - написал он.

Гостелерадиокомпания Kan уточняет, что приводить приговор в исполнение планируется через повешение.

Проект закона в решающем третьем чтении поддержали 62 депутата, против выступили 48. За него проголосовал в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израильская оппозиция назвала этот закон противоречащим демократии и международному праву, объявив о намерении обжаловать его принятие в Верховном суде Израиля.