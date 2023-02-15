Парламент Израиля одобрил закон о лишении террористов гражданства и их депортации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что парламент страны (кнессет) одобрил законопроект о лишении террористов гражданства и их депортации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что парламент страны (кнессет) одобрил законопроект о лишении террористов гражданства и их депортации.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом он написал в своем Twitter.

«В Кнессете мы утвердили законопроект председателя коалиции Офира Каца о лишении гражданства и депортации террористов», — написал Нетаньяху.

В законе, в частности, говорится, что министр внутренних дел страны может лишить гражданства или вида на жительство осужденных террористов, получавших средства от Палестинской администрации, и депортировать их на территорию администрации или в сектор Газа.