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Парламент Израиля одобрил ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам

Парламент Израиля одобрил ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам Депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в ходе ночного заседания во вторник ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам.
Другие страны
13 июня 2023 г. 16:11
Парламент Израиля одобрил ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам

Депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в ходе ночного заседания во вторник ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Согласно одобренным поправкам к действующему законодательству, с 10 июля иммигранты, получившие гражданство на основании закона о возвращении, для получения загранпаспорта должны будут доказать, что центром их жизненных интересов является еврейское государство.

Такое решение было принято по итогам многочасовых дебатов между представителями правящей коалиции и оппозиционных партий. Эти изменения положат конец практике выдачи загранпаспортов новым репатриантам сразу по прибытии в Израиль, которая была введена в 2017 году по настоянию партии "Наш дом - Израиль", традиционно отстаивающей интересы русскоязычных иммигрантов из стран бывшего Советского Союза.

За новое изменение правил выдачи паспортов выступало МВД Израиля, отмечает The Times of Israel. Отныне будет возвращена старая норма, согласно которой для получения постоянного загранпаспорта репатрианту необходимо прожить в Израиле как минимум один год, чтобы доказать, что еврейское государство для него действительно стало новым домом. До тех пор, для поездок за рубеж репатрианты смогут получать временные проездные удостоверения.

Изменения в законодательство внесены на фоне мощной волны репатриации из России и Украины, начавшейся в феврале 2022 года.

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