Парламент Израиля был автоматически распущен

Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен в 02:00
(бакинское время) в среду из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на текущий год, досрочные парламентские выборы в еврейском государстве в соответствии с действующим законодательством состоятся 23 марта 2021 года.
"Мы опять идем на выборы. Нам предстоит сложный период. Двери Кнессета 23-го созыва закрываются", - констатировал спикер Ярив Левин, завершая последнее пленарное заседание парламента тремя ударами молотка за несколько минут до прекращения полномочий палаты.
В соответствии с действующим законодательством, Биньямин Нетаньяху остается премьером до момента приведения к присяге нового кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов.
Kan отмечает, что это будут уже четвертые выборы в Израиле менее чем за два года. 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Создание устойчивой коалиции партиями "Ликуд" Б.Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца по итогам выборов 2 марта 2020 года положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого израильтяне трижды были вынуждены ходить на участки для голосования, но дважды политики не могли сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней.