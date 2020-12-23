Парламент Израиля был автоматически распущен

Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен в 02:00 (бакинское время) в среду из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на текущий год, досрочные парламентские выборы в еврейском государстве в соответствии с действующим

Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен в 02:00

(бакинское время) в среду из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на текущий год, досрочные парламентские выборы в еврейском государстве в соответствии с действующим законодательством состоятся 23 марта 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

"Мы опять идем на выборы. Нам предстоит сложный период. Двери Кнессета 23-го созыва закрываются", - констатировал спикер Ярив Левин, завершая последнее пленарное заседание парламента тремя ударами молотка за несколько минут до прекращения полномочий палаты.

В соответствии с действующим законодательством, Биньямин Нетаньяху остается премьером до момента приведения к присяге нового кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов.

Kan отмечает, что это будут уже четвертые выборы в Израиле менее чем за два года. 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Создание устойчивой коалиции партиями "Ликуд" Б.Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца по итогам выборов 2 марта 2020 года положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого израильтяне трижды были вынуждены ходить на участки для голосования, но дважды политики не могли сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней.