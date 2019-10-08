Парламент Италии принял закон о сокращении числа депутатов на 345 человек

Палата депутатов парламента Италии во вторник окончательно, в четвертом чтении одобрила конституционный закон, предусматривающий сокращение численного состава высшего законодательного органа страны на 345 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за принятие этого документа, который, несомненно, окажет серьезное воздействие на функционирование политической системы Италии, высказались фактически все основные силы, представленные в национальном парламенте. В ходе голосования его поддержало абсолютное большинство членов нижней палаты – 553 депутата, против проголосовали лишь 14 участников заседания.

Согласно новому закону, численность сенаторов будет сокращена с нынешних 315 до 200, а депутатов – с 630 до 400.