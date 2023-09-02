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Парламент Италии обсудит выход из инициативы "Один пояс - один путь"

Парламент Италии обсудит выход из инициативы "Один пояс - один путь" Парламент Италии может принять решение о выходе Рима из инициативы "Один пояс-один путь", которое не принесло стране результатов, на которые она рассчитывала.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 15:37
Парламент Италии обсудит выход из инициативы Один пояс - один путь

Парламент Италии может принять решение о выходе Рима из инициативы "Один пояс-один путь", которое не принесло стране результатов, на которые она рассчитывала.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы хотим продолжать интенсивное сотрудничество с Китаем, но при этом мы должны провести анализ экспорта", - сказал итальянский вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни.

По мнению Таяни, если проанализировать участие страны в инициативе, то она "не принесла тех результатов, на которые рассчитывали".

"Экспорт Италии в Китай в 2022 году составил 16,5 млрд, Франции - 23 млрд, евро, Германии - 107 млрд евро. Парламент должен будет сделать оценку и затем решить, возобновлять ли наше участие в этом проекте", - добавил он.

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