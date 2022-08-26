Парламент Испании утвердил план по экономии газа

Испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа,

Испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа,

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE , в соответствии с этим планом Испания должна снижать потребление топлива по рекомендациям Евросоюза (ЕС). В таком случае королевство сможет избежать дефицита этого энергоресурса предстоящий зимний период.

Частные компании и государственные учреждения летом не будут охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию, зимой температура пространства в зданиях зафиксируется максимум на 19 градусах. Кроме того, организациям предписали с 22:00 на всю ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.

В совокупности эти меры позволят Испании снизить потребление газа на 7 процентов.