Парламент Испании утвердил план по экономии газа

Испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа,
Как передает Report со ссылкой на агентство
Частные компании и государственные учреждения летом не будут охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию, зимой температура пространства в зданиях зафиксируется максимум на 19 градусах. Кроме того, организациям предписали с 22:00 на всю ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.
В совокупности эти меры позволят Испании снизить потребление газа на 7 процентов.