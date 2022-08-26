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Парламент Испании утвердил план по экономии газа

Парламент Испании утвердил план по экономии газа Испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа,
Другие страны
26 августа 2022 г. 06:24
Парламент Испании утвердил план по экономии газа

Испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа,

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, в соответствии с этим планом Испания должна снижать потребление топлива по рекомендациям Евросоюза (ЕС). В таком случае королевство сможет избежать дефицита этого энергоресурса предстоящий зимний период.

Частные компании и государственные учреждения летом не будут охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию, зимой температура пространства в зданиях зафиксируется максимум на 19 градусах. Кроме того, организациям предписали с 22:00 на всю ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.

В совокупности эти меры позволят Испании снизить потребление газа на 7 процентов.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya parlamenti qaza qənaət planını təsdiqləyib

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