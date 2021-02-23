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Парламент Испании рассмотрит предложение о лишении короля неприкосновенности

Парламент Испании рассмотрит предложение о лишении короля неприкосновенности Партия "Левые республиканцы Каталонии" также выступает за то, чтобы лишить экс-главу государства Хуана Карлоса I и других членов королевской семьи особых привилегий
Другие страны
23 февраля 2021 г. 17:02
Парламент Испании рассмотрит предложение о лишении короля неприкосновенности

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании рассмотрит инициативу с призывом к правительству лишить неприкосновенности короля, который является главой государства. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

По его информации, предложение было выдвинуто партией "Левые республиканцы Каталонии", которая выступает за независимость этого региона. В инициативе содержится призыв к правительству "продвинуть все предписанные изменения в правовой системе с тем, чтобы все люди действительно были равны перед законом и, следовательно, должны были нести ответственность перед правосудием на одинаковых условиях". Каталонская партия также выступает за то, чтобы лишить экс-главу государства Хуана Карлоса I и других членов королевской семьи особых привилегий.

Ожидается, что дебаты по инициативе начнутся во вторник. Голосование должно состояться 25 февраля. При этом парламент, скорее всего, отклонит предложение "Левых республиканцев". Политическая сила "Объединившись, мы можем", входящая в состав коалиционного правительства Испании, как ожидается, поддержит инициативу. Испанская социалистическая рабочая партия премьера Педро Санчеса, вероятно, проголосует против.

В статье 56.3 конституции говорится, что "личность короля неприкосновенна и он не подлежит ответственности". Ранее Санчес не исключал возможности внести изменения в основной закон страны, чтобы ограничить неприкосновенность монарха.

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