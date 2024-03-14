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Парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских сепаратистов Нижняя палата парламента Испании в четверг одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.
Другие страны
14 марта 2024 г. 19:30
Парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Нижняя палата парламента Испании в четверг одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Законопроект был одобрен 178 голосами против 172. Его также должен принять Сенат, в котором доминируют консерваторы. А консервативная Народная партия уже заявила, что будет пытаться заблокировать документ.

Но даже если верхняя палата наложит вето, нижняя палата может его преодолеть.

Возглавляемое Педро Санчесом правительство меньшинства надеется, что достижение консенсуса по противоречивому законопроекту поможет укрепить его союз с небольшими каталонскими партиями, на которые он полагается в принятии законов.

Напомним, законопроект об амнистии предусматривает освобождение от юридической ответственности большинства каталонских сепаратистов, которым объявили или могут объявить обвинения за попытки отделить регион от Испании, начиная с 2012 года.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya parlamenti Kataloniya separatçılarına amnistiya haqqında qanunu təsdiqləyib

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