​Парламент Испании не утвердил лидера социалистов на пост премьера

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства.

Как передает Report, по итогам состоявшегося голосования в 350-местном конгрессе, "за" лидера ИСРП высказались 130 парламентариев, "против" - 219 депутатов, еще один воздержался.

Для того, чтобы быть избранным, Санчесу было необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть 176 членов конгресса.

В пятницу, 4 марта, состоится второй тур голосования по кандидатуре Санчеса. В ходе него лидеру социалистов будет достаточно заручиться поддержкой простого большинства, то есть голоса тех, кто воздержался, учитываться не будут.