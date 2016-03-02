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    ​Парламент Испании не утвердил лидера социалистов на пост премьера

    За Педро Санчеса проголосовали 130 парламентариев, против - 219 депутатов

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства.

    Как передает Report, по итогам состоявшегося голосования в 350-местном конгрессе, "за" лидера ИСРП высказались 130 парламентариев, "против" - 219 депутатов, еще один воздержался.

    Для того, чтобы быть избранным, Санчесу было необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть 176 членов конгресса.

    В пятницу, 4 марта, состоится второй тур голосования по кандидатуре Санчеса. В ходе него лидеру социалистов будет достаточно заручиться поддержкой простого большинства, то есть голоса тех, кто воздержался, учитываться не будут.

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