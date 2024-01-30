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Парламент Испании не смог одобрить законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Парламент Испании не смог одобрить законопроект об амнистии каталонских сепаратистов Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не смог одобрить дальнейшее рассмотрение спровоцировавшего акции протеста в стране законопроекта об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу.
Другие страны
30 января 2024 г. 21:33
Парламент Испании не смог одобрить законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не смог одобрить дальнейшее рассмотрение спровоцировавшего акции протеста в стране законопроекта об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование транслировалось на сайте парламента.

Инициативу поддержал 171 парламентарий, 179 выступили против. Партия "Вместе за Каталонию" экс-лидера испанского региона Карлеса Пучдемона отказывалась проголосовать за законопроект, если в него не будут внесены изменения. Политическая сила, выступающая за независимость автономного сообщества, не хотела поддерживать инициативу в ее нынешнем виде, настаивая на поправках, которые гарантировали бы, что Пучдемон не будет привлечен в Испании к ответственности.

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