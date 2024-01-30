Парламент Испании не смог одобрить законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не смог одобрить дальнейшее рассмотрение спровоцировавшего акции протеста в стране законопроекта об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не смог одобрить дальнейшее рассмотрение спровоцировавшего акции протеста в стране законопроекта об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование транслировалось на сайте парламента.

Инициативу поддержал 171 парламентарий, 179 выступили против. Партия "Вместе за Каталонию" экс-лидера испанского региона Карлеса Пучдемона отказывалась проголосовать за законопроект, если в него не будут внесены изменения. Политическая сила, выступающая за независимость автономного сообщества, не хотела поддерживать инициативу в ее нынешнем виде, настаивая на поправках, которые гарантировали бы, что Пучдемон не будет привлечен в Испании к ответственности.