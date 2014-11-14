Парламент Испании намерен провести символическое голосование по признанию Палестины

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Испанский парламент проведет на следующей неделе символическое голосование по вопросу признания Государства ПалестинаP.

Выдвинутый социалистами проект резолюции по признанию Палестины будет обсуждаться во вторник, 18 ноября. По всей вероятности, правящие консерваторы его поддержат.

По мнению депутатов, этот шаг является поддержкой "решений европейских партнеров" и призван способствовать решению палестино-израильского конфликта, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее Великобритания и Ирландия провели похожие голосования символического характера, в то время как Швеция официально признала Государство Палестина.