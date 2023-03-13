Парламент Испании намерен рассмотреть вопрос о недоверии премьеру 21-22 марта

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании проведет дебаты и голосование по предложению о вынесении вотума недоверия председателю правительства королевства Педро Санчесу 21-22 марта.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании проведет дебаты и голосование по предложению о вынесении вотума недоверия председателю правительства королевства Педро Санчесу 21-22 марта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам глава нижней палаты парламента Меричель Батет.

"Во вторник, 21 марта, утром начнутся дебаты по вотуму недоверия, которые закончатся 22 марта, когда также состоится окончательное голосование", - уточнила она.

Вопрос о недоверии кабмину инициировала крайне правая партия "Вокс".

Согласно конституции страны, парламент "может поставить вопрос о политической ответственности правительства посредством принятия постановления о недоверии абсолютным большинством голосов", то есть для успеха за инициативу должны проголосовать не менее 176 депутатов. Крайне правые обладают лишь 52 креслами в национальном парламенте.