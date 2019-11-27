Парламент Ирландии потратил более миллиона евро на принтер

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Более миллиона евро потратили законодатели Ирландии на приобретение и установку принтера, который из-за своих габаритов сначала не поместился в дверной проем здания парламента, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сама покупка современного принтера японской компании Komori обошлась в 800 тысяч евро. После того, как принтер доставили к зданию парламента в декабре прошлого года, оказалось, что он достигает 2,1 метра в высоту и 1,9 метра в ширину и не пролезает в проем. Ещё 236 тысяч евро было затем потрачено на строительные работы, чтобы снести стены и перегородки под габариты оборудования.

Отмечается, что принтер установили в здании парламента в сентябре, до этого он почти десять месяцев простоял на складе. Аренда помещения стоила властям около двух тысяч евро в месяц. Некоторые сотрудники парламента отказываются обучаться работе с новым принтером, пока не получат надбавку.

Высокопоставленный член нижней палаты парламента Петер Финниган начал расследование в связи с инцидентом и предоставит отчет обо всех связанных с установкой принтера расходах на этой неделе.

"В отчете будут рассмотрены все расходы, связанные с закупкой, и все связанные вопросы", - заявил П.Финниган.