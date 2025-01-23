Парламент Ирландии избрал Михола Мартина премьером страны

Парламент Ирландии в четверг проголосовал за назначение Михола Мартина премьер-министром страны.

Парламент Ирландии проголосовал за назначение Михола Мартина премьер-министром страны на следующие три года.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, 95 парламентариев проголосовали за назначение Мартина.

Позднее в четверг Мартину, как ожидается, предстоит сформировать кабинет министров Ирландии. Впоследствии пройдет официальная церемония, на которой президент Ирландии Майкл Хиггинс официально назначит его премьером страны.

Ранее Михол Мартин уже занимал должность премьер-министра Ирландии в период с 27 июня 2020 года по 17 декабря 2022 года.