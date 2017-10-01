Парламент Иракского Курдистана выступил против указов Багдада

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Парламент Иракского Курдистана отверг все решения, введённые иракским федеральным правительством в отношении автономии после проведения референдума о независимости.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, решение не следовать указам Багдада, принятым в связи с проведённым референдумом о независимости, было принято единогласно.

В частности, ранее управление гражданской авиации Ирака сообщило о закрытии международного авиасообщения с аэропортами Эрбиль и Сулеймания.

25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости. За провозглашение региона новой страной проголосовали более 91% избирателей.