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Парламент Ирака принял новый закон о выборах

Парламент Ирака принял новый закон о выборах

Парламент Ирака одобрил во вторник новый закон о выборах. 

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadas.

Закон, разработка которого затянулась на годы, стал главным требованием протестующих в Ираке, которые добиваются роспуска Палаты представителей (парламента) и проведения досрочных выборов. Однако законодатели отвергали возможность самороспуска до принятия нового закона. После долгих проволочек и переносов заседаний депутаты проголосовали по всем статьям документа.

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