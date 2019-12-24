Парламент Ирака принял новый закон о выборах

Парламент Ирака одобрил во вторник новый закон о выборах.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadas.

Закон, разработка которого затянулась на годы, стал главным требованием протестующих в Ираке, которые добиваются роспуска Палаты представителей (парламента) и проведения досрочных выборов. Однако законодатели отвергали возможность самороспуска до принятия нового закона. После долгих проволочек и переносов заседаний депутаты проголосовали по всем статьям документа.