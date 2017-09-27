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    Парламент Ирака поручил вернуть под контроль Багдада нефть в Киркуке

    Правительство должно вернуть северные месторождения в Киркуке и спорных районах под надзор и контроль федерального министерства нефти© AP Photo / Khalid Mohammed

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Ирака поручил правительству вернуть под контроль Багдада нефтяные месторождения в провинции Киркук, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Правительство должно вернуть северные месторождения в Киркуке и спорных районах под надзор и контроль федерального министерства нефти и не допустить вторжения какой-либо партии, действующей в этих регионах", - говорится в документе.

    Как сообщалось ранее, парламент поручил премьеру Хайдеру аль-Абади направить войска в спорные районы Киркука.

    25 сентября на севере Ирака состоялся "референдум" о независимости. Окончательные итоги референдума будут оглашены  завтра.

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