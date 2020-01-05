Парламент Ирака попросит Багдаду подать жалобу на действия США в СБ ООН

Комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака намерен обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия США в Совет Безопасности ООН на фоне убийства 3 января в результате американского авиаудара влиятельного иранского деятеля Касема Сулеймани и одного из иракских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.

Как передает Report, об этом сообщает арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление представителя комитета.

«Мы потребуем от иракского правительства подать жалобу в СБ ООН на Вашингтон», - отметил член иракского парламентского комитета.

Ожидается, что сегодня парламент Ирака проведет заседание по вопросу присутствия в стране американских военных.

Ранее сообщалось, что в связи с последними событиями Ирак уже ограничил американские военные операции на своей территории. США также заявляли, что сами сокращают свою деятельность в Ираке, а НАТО объявило, что приостанавливает программу по обучению иракских военных. Кроме того, представители иракского ополчения, один из командиров которого погиб в результате американской атаки, пообещали сегодня начать атаковать базы, которые используют в Ираке американцы.

В то же время СМИ сообщали, что Вашингтон направляет в район Ближнего Востока военное судно с несколькими тысячами пехотинцев для защиты американских интересов в регионе.