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Парламент Ирака отложил избрание президента из-за отсутствия кворума

Парламент Ирака отложил избрание президента из-за отсутствия кворума Совет представителей (парламент) Ирака нового созыва не смог в понедельник избрать президента республики и перенес заседание на неопределенное время.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 15:50
Парламент Ирака отложил избрание президента из-за отсутствия кворума

Совет представителей (парламент) Ирака нового созыва не смог в понедельник избрать президента республики и перенес заседание на неопределенное время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Законодатели должны были проголосовать по представленным им кандидатурам на пост главы государства, однако ведущие блоки еще на прошлой неделе заявили, что будут бойкотировать заседание. В итоге депутаты не смогли набрать необходимые две трети голосов - в зале, по данным телеканала, присутствовали не более 58 из 329 парламентариев.

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Версия на английском языке Iraqi parliament postpones presidential election due to lack of quorum

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