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Парламент Ирака одобрил крупнейший за последние 20 лет бюджет страны

Парламент Ирака одобрил крупнейший за последние 20 лет бюджет страны Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака сегодня одобрили крупнейший за 20 лет бюджет страны на год, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
12 июня 2023 г. 20:51
Парламент Ирака одобрил крупнейший за последние 20 лет бюджет страны

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака сегодня одобрили крупнейший за 20 лет бюджет страны на год, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала Al-Sumaria, доходная часть бюджета составляет 134 трлн иракских динаров (около $91 млрд), расходная - 197 трлн динаров (порядка $136 млрд), дефицит бюджета - около 63 трлн динаров (около $45 млрд).

Расходная составляющая бюджета Ирака в 2021 году, утвержденного парламентом в апреле того же года, составила 129,9 трлн динаров (около $90 млрд по курсу апреля 2021 года); доходная - 101,2 трлн динаров (около $70 млрд по курсу апреля 2021 года). Дефицит бюджета на 2021 год - 28,7 трлн динаров (около $19,8 млрд по курсу апреля 2021 года). Бюджет 2021 года был основан на цене нефти на мировом рынке в $45 за баррель, при ожидаемом экспорте Ирака в 3,25 млн баррелей нефти в сутки.

Согласно утвержденному парламентом бюджету, расчет предполагаемых доходов от экспорта нефти основан на средней цене (на мировом рынке) в $70 за баррель. Доходы от экспорта нефти составят 117 трлн динаров (почти $80 млрд).

Ирак в 2023 году намерен экспортировать по 3,5 млн баррелей нефти в сутки.

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