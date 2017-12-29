Парламент Индии признал исламский "быстрый развод" уголовно наказуемым

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Нижняя палата парламента Индии (Лок сабха) одобрила законопроект, который сделает практику мусульманского развода через "тройной талак" уголовно наказуемой, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Тройной талак" был признан незаконным по решению местного Верховного суда еще в августе.

Отметим, что в некоторых исламских практиках это давало мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой.

Верховный суд постановил, что "мгновенный развод" противоречит главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие граждан.

В поддержку введения уголовного наказания за "тройной талак" высказалось подавляющее большинство депутатов Лок сабхи. В соответствии с установленной процедурой, теперь законопроект будет передан на рассмотрение в Раджья сабху – верхнюю палату парламента. В случае, если закон будет принят, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.