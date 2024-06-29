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Парламент и МИД Пакистана осудили попытку вмешательства США во внутренние дела страны

Парламент и МИД Пакистана осудили попытку вмешательства США во внутренние дела страны Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) одобрило резолюцию, осуждающую призыв Палаты представителей США от 25 июня 2024 года к проведению "полного и независимого расследования" на предмет нарушений при проведении выборов в Пакистане. МИ
Другие страны
29 июня 2024 г. 01:59
Парламент и МИД Пакистана осудили попытку вмешательства США во внутренние дела страны

Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) одобрило резолюцию, осуждающую призыв Палаты представителей США от 25 июня 2024 года к проведению "полного и независимого расследования" на предмет нарушений при проведении выборов в Пакистане. МИД Пакистана, в свою очередь, раскритиковал резолюцию США о выборах в исламской республике.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Такого рода вмешательство во внутренние дела нашей страны неприемлемо, - приводит газета The Express Tribune слова автора резолюции Пакистана, депутата Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шаисту Перез Малик. - Ни одной мировой державе не подобает вмешиваться во внутренние дела другой страны. Точно так же, как мы осуждаем нарушения прав человека во всем мире, мы должны осудить и это вмешательство".

"Мы глубоко сожалеем о резолюции № 901, принятой Палатой представителей США, - сказала официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч. - Резолюция явно проистекает из неадекватного и ошибочного понимания политических и избирательных процессов Пакистана. Это также является нежелательным вмешательством во внутренние дела Пакистана".

"Время и контекст принятия Резолюции № 901 также не способствуют нынешней позитивной траектории двусторонних отношений между Пакистаном и Соединенными Штатами. Пакистан хотел бы развивать свои отношения с Соединенными Штатами на основе взаимного доверия, уверенности и невмешательства во внутренние дела друг друга", - добавила представитель МИД исламской республики.

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