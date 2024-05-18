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Парламент Хорватии утвердил новое правительство страны

Парламент Хорватии утвердил новое правительство страны Хорватский сабор (однопалатный парламент) большинством голосов утвердил состав нового, 16-го по счету с момента провозглашения независимости страны в 1991 году, правительства.
Другие страны
18 мая 2024 г. 01:53
Парламент Хорватии утвердил новое правительство страны

Хорватский сабор (однопалатный парламент) большинством голосов утвердил состав нового, 16-го по счету с момента провозглашения независимости страны в 1991 году, правительства.

Как передает Report, об этом сообщило издание Vecernji list.

Поддержали формирование нового кабмина 79 парламентариев, 61 депутат выступил против, 1 воздержался. Правительство сформировали по итогам прошедших в стране 17 апреля парламентских выборов партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича и ультраправое "Движение за отечество". Их внекоалиционными партнерами выступили несколько независимых парламентариев и депутатов от национальных меньшинств. "Движение за отечество" сделало условием своего участия в коалиции недопуск в состав правящего большинства Независимой демократической сербской партии, выступавшей в качестве младшего партнера ХДС в период мандата прошлого правительства.

Приоритетами программы кабинета министров стали улучшение экономической ситуации в стране, модернизация транспортной инфраструктуры, а также повышение демографических показателей.

Сохранили свои места шесть заместителей председателя правительства от ХДС: министр по делам ветеранов Томо Медвед, глава МВД Давор Божинович, руководитель оборонного ведомства Иван Анушич, глава Минфина Марко Приморац, министр морских дел, транспорта и инфраструктуры Олег Буткович, а также министр территориального планирования, строительства и государственного имущества Бранко Бачич. Продолжат работу и также представляющие Хорватское демократическое содружество глава МИД Гордан Грлич Радман, министр науки и образования Радован Фукс, глава Минздрава Вили Берош, министр труда, пенсионной системы, семьи и соцполитики Марин Пилетич, глава ведомства регионального развития и фондов ЕС Шиме Эрлич, и министр культуры и СМИ Нина Обулен Коржинек.

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