Парламент Хорватии продлил участие армии в миссиях НАТО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Депутаты Сабора (парламента) Хорватии утвердили решение об участии вооруженных сил страны в миссиях НАТО, ЕС и ООН в 2019-2020 годах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны республики.

"Военнослужащие Хорватии примут участие в миссиях НАТО Resolute Support (Решительная поддержка) в Афганистане, миссии KFOR под эгидой НАТО в Косово, действиях НАТО по усилению военного присутствия в Польше", - сообщило хорватское минобороны.