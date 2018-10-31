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    Парламент Хорватии продлил участие армии в миссиях НАТО

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Депутаты Сабора (парламента) Хорватии утвердили решение об участии вооруженных сил страны в миссиях НАТО, ЕС и ООН в 2019-2020 годах.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны республики.

    "Военнослужащие Хорватии примут участие в миссиях НАТО Resolute Support (Решительная поддержка) в Афганистане, миссии KFOR под эгидой НАТО в Косово, действиях НАТО по усилению военного присутствия в Польше", - сообщило хорватское минобороны.

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