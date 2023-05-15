Парламент Грузии зарегистрировал законопроект о запрете на продажу россиянам недвижимости

Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект о внесении поправок в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", которые включают запрет на продажу недвижимости гражданам России до конца 2024 года.

Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект о внесении поправок в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", которые включают запрет на продажу недвижимости гражданам России до конца 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась в понедельник на сайте законодательного органа.

Как отметил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, инициаторами законопроекта выступили оппозиционные депутаты Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе, а ведущей структурой парламента по законопроекту определен Юридический комитет.

"До 31 декабря 2024 года запрещается приобретение объектов недвижимости путем оформления договора купли-продажи или дарственной гражданами России, не имеющими вида на жительства в Грузии. Этот запрет не распространяется на тех граждан России, которые получат объект недвижимости на основании завещания", - говорится в законопроекте.