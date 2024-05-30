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Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс

Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс Парламент Грузии утвердил инициированные депутатами "Грузинской мечты" поправки в Избирательный кодекс.
Другие страны
30 мая 2024 г. 18:57
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс

Парламент Грузии утвердил инициированные депутатами "Грузинской мечты" поправки в Избирательный кодекс.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, единогласно был принят проект, на основании которого изменен порядок принятия избирательной администрацией решений с высоким кворумом и введен т.н. "антитупиковый механизм".

Речь идет о таких решениях, которые должны быть приняты по результатам голосования на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) при поддержке не менее двух третей полного состава ЦИК.

С учетом поправок, внесенных в Избирательный кодекс, если ЦИК не сможет принять решение при поддержке не менее двух третей голосов, голосование будет проведено повторно на том же заседании ЦИК, и решение будет считаться принятым, если его поддерживает большинство полного состава ЦИК.

В правящей партии считают, что эти изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и позволят избежать сбоев в ее деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti Seçki Məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib

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