Парламент Грузии принял закон об отмене квот для женщин на выборах

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении утвердил закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении утвердил закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно результатам голосования, за изменения в избирательный кодекс проголосовали 85 депутатов при квоте в 76 голосов, против - 22.

Инициатором законодательной инициативы выступила оппозиционная политическая группа "Гирчи". Согласно действующей статье избирательного кодекса, в партийных списках политических сил, участвующих в парламентских выборах, в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть хотя бы одна женщина. По мнению инициаторов, женщины в Грузии не испытывают никаких препятствий в политической карьере и им не требуется специальная квота. А наличие квоты в законодательстве говорит о том, что в стране якобы угнетают женщин. Законопроект рассматривался в ускоренном режиме.