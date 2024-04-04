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Парламент Грузии принял закон об отмене квот для женщин на выборах

Парламент Грузии принял закон об отмене квот для женщин на выборах Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении утвердил закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 20:56
Парламент Грузии принял закон об отмене квот для женщин на выборах

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении утвердил закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно результатам голосования, за изменения в избирательный кодекс проголосовали 85 депутатов при квоте в 76 голосов, против - 22.

Инициатором законодательной инициативы выступила оппозиционная политическая группа "Гирчи". Согласно действующей статье избирательного кодекса, в партийных списках политических сил, участвующих в парламентских выборах, в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть хотя бы одна женщина. По мнению инициаторов, женщины в Грузии не испытывают никаких препятствий в политической карьере и им не требуется специальная квота. А наличие квоты в законодательстве говорит о том, что в стране якобы угнетают женщин. Законопроект рассматривался в ускоренном режиме.

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Версия на английском языке Georgian parliament approves amendments on gender quotas
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda qadınlar üçün seçki kvotası ləğv edilib

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