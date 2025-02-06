Парламент Греции вновь не смог избрать президента

Парламент Греции и в третьем туре голосования не смог избрать президента страны, ни один из кандидатов не набрал необходимые 3/5 голосов от общего числа депутатов (180 из 300), четвертый тур состоится 12 февраля.

Парламент Греции и в третьем туре голосования не смог избрать президента страны, ни один из кандидатов не набрал необходимые 3/5 голосов от общего числа депутатов (180 из 300), четвертый тур состоится 12 февраля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил председатель парламента Никитас Какламанис.

"Ни один кандидат не смог набрать большинства, которое требуется для избрания по регламенту. Следующее голосование по избранию президента республики состоится через пять дней, то есть 12 февраля, в 10.00", - сообщил он.

Выдвинутый премьер-министром Кириакосом Мицотакисом на должность главы государства бывший спикер парламента, член правящей партии "Новая демократия" Константинос Тасулас получил 160 голосов, как и в двух первых турах голосования. Кандидат от ПАСОК Тасос Янницис получил 34 голоса, Лука Кацели от СИРИЗА, которую поддержала партия "Новые левые", - 40 голосов, писатель Костас Кириаку от партии "Ники" ("Победа") - 14 голосов. Столько же голосов кандидаты получили в первых двух турах.