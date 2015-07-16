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    Парламент Греции утвердил соглашение с ЕС о финансовой помощи

    Принятые меры включают в себя увеличение налогов и повышение пенсионного возраста

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Депутаты греческого парламента одобрили пакет экономических мер, необходимых для получения финансовой помощи в размере 86 млн. евро со стороны Евросоюза для спасения экономики страны, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В частности, принятые меры включают в себя увеличение налогов и повышение пенсионного возраста.

    Незадолго до голосования у здания парламента собрались толпы протестующих, демонстрация которых переросла в стычки с полицией: демонстранты бросали в здание бутылки с зажигательной смесью, полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

    Премьер-министр Греции Алексиси Ципрас заявил, что не верит в эффективность подписанного с ЕС соглашения, однако тем не менее призвал парламентариев одобрить его, так как это, по его словам, единственный для Греции шанс остаться в еврозоне.

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